“єОселя”: ювілейний кредит видали в Івано-Франківську

Юлія Волкова стала 6-тисячним клієнтом «Ощадбанку» за програмою пільгової іпотеки “єОселя”.

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Разом з чоловіком зараз вона живе на кілька міст. А от своїх батьків, рятуючи від російської окупації, Юлія перевезла з Донеччини до Івано-Франківська. За її словами, це місто, його атмосфера їм дуже сподобалися, тож вирішили купити тут квартиру.

Придивилися її у ЖК “Comfort Park” компанії blago. Це – двокімнатна квартира площею 68 кв. м. На прохання покупців будівельна компанія зробила ще й ремонт «під ключ». Тож нерухомість обійшлася їм у 2 млн. 850 тис. грн.

«Якби не «єОселя», про квартиру такого рівня, швидше за все, нам довелося б забути, або обирати житло з меншою площею, гіршим плануванням. Якісний ремонт такої площі нам був би не по кишені. Ну і це точно не була б новобудова, – каже Юлія. – А так ми А так – мрії здійснюються! »

«Ощадбанк» дав кредит під 3 % річних, адже Юлія належить до пільгової категорії, вона – старший науковий співробітник у Харківському фізико-технічному інституті. Іпотеку може виплачувати упродовж 20 років.

До слова, Івано-Франківщина – одна з областей, де люди найактивніше користуються «єОселею». А blago – перша будівельна компанія, акредитована за цією програмою в області. Загалом відколи пільгова іпотека запрацювала, ми продали вже понад 340 квартир. Надалі очікується, що «єОселя» ще більше активізується, адже наприкінці минулого року уряд спрямував на її розвиток додаткові 20 млрд. грн. А це дасть змогу банкам-партнерам проєкту надавати ще більше вигідних кредитів українцям.