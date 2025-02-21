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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тисменицькій громаді оголосили дні жалоби за полеглим захисником

Автор: Lilia
21/02/2025 11:47
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У Тисменицькій громаді 20-22 лютого 2025 року оголошені дні жалоби за військовослужбовцем Василем Депутатом.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Тисменицької міської ради, пише Правда.іф

“У дні жалоби на території громади буде приспущений Державний прапор України на будинках і спорудах міської ради”, — йдеться у дописі.