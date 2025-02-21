У Тисменицькій громаді оголосили дні жалоби за полеглим захисником

У Тисменицькій громаді 20-22 лютого 2025 року оголошені дні жалоби за військовослужбовцем Василем Депутатом.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Тисменицької міської ради, пише Правда.іф
“У дні жалоби на території громади буде приспущений Державний прапор України на будинках і спорудах міської ради”, — йдеться у дописі.