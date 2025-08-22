Франківська ампфутбольна “Бартка” стартує у першому чемпіонаті України

Українська асоціація футболу оголосила про старт першого в історії Чемпіонату України з ампфутболу. За титул змагатимуться 10 команд з різних регіонів країни, серед них і представники Івано-Франківська — ФК «Бартка». Переможець турніру отримає право представляти Україну на Лізі чемпіонів EAFF у 2026 році.

Пише Правда.іф з посиланням на Українську Асоціацію Футболу

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Змагання триватимуть з вересня до грудня та охоплять п’ять міст — Київ, Київську область, Львів, Черкаси та Івано-Франківськ. Перший тур відбудеться у столиці з 29 по 31 серпня.

“До числа учасників увійшли: «МСК Дніпро» (Черкаси), «Покрова АМП» (Львів), «Шахтар Сталеві» (Донецьк), «Буревій» (Київська область), «Хрестоносці» (Луцьк), «Вінниця АМП» (Вінниця), «Незламні» (Харків), «Титани» (Житомир), ФК «Бартка» (Івано-Франківськ) та «Вікінги» (Тернопіль)”, – йдеться у дописі.

Усі матчі транслюватимуться наживо на платформі MEGOGO та YouTube-каналі УАФ. За словами організаторів, мета турніру — дати спортсменам з інвалідністю та ветеранам можливість повернутися до активного життя та адаптувати сучасний спорт до нових викликів.