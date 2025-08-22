ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Меморіал героя в Тлумачі, 22 серпня.
На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим захисником Гуменюком Михайлом

Автор: Оксана Марушкевич
22/08/2025 09:49
На Тлумаччину сьогодні, 22 серпня 2025року, привезуть тіло військового – Михайла Гуменюка

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

“Просимо усіх жителів міста Тлумач гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж нашого міста”, – йдеться у дописі.

Орієнтовний час прибуття – 11 година 15 хвилин (Центр міста).

Тіло полеглого Героя повертається «На щиті» до рідного дому в село Яківка, Обертинської селищної територіальної громади.

Героїчне повернення тіла військового Михайла Гуменюка.

