На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим захисником Гуменюком Михайлом

На Тлумаччину сьогодні, 22 серпня 2025року, привезуть тіло військового – Михайла Гуменюка
Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.
“Просимо усіх жителів міста Тлумач гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж нашого міста”, – йдеться у дописі.
Орієнтовний час прибуття – 11 година 15 хвилин (Центр міста).
Тіло полеглого Героя повертається «На щиті» до рідного дому в село Яківка, Обертинської селищної територіальної громади.