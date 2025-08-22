ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Чорна парасолька під дощем на природі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 22 серпня

Автор: Оксана Марушкевич
22/08/2025 09:17
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

По місті Івано-Франківську та області 22 серпня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, значний дощ, грози, град. Вітер західний , 7-12 м/с, пориви 15-20м/с.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Температура повітря

По місту: вночі 13-15°, вдень 18-20°.

По області: вночі 10-15°, вдень 15-20°.

У високогір’ї Карпат: вночі 10-15°, вдень 12-17°.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6 км.

СХОЖІ НОВИНИ