Якою буде погода на Івано-Франківщині 22 серпня

По місті Івано-Франківську та області 22 серпня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, значний дощ, грози, град. Вітер західний , 7-12 м/с, пориви 15-20м/с.
Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології
Температура повітря
По місту: вночі 13-15°, вдень 18-20°.
По області: вночі 10-15°, вдень 15-20°.
У високогір’ї Карпат: вночі 10-15°, вдень 12-17°.
Медико-метеорологічні умови 2-го типу.
Видимість на автошляхах 4-6 км.