Сьогодні в Коломиї проведуть в останню путь полеглого морпіха Михайла Зеленецького

У п’ятницю 22 серпня на Прикарпатті попрощаються з морським піхотинцем Михайлом Зеленецьким, котрий загинув ще 22 червня 2025 року.

Про це у коментарі розповів керівник управління комунікації та інформаційних технологій Коломийської міської ради Любомир Зубик, пише Ратуша.

Михайло Зеленецький народився 20 березня 1986 року. Чоловік проживав у Коломиї.

Військовий служив на посаді старшого матроса, розвідника розвідувальної роти 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, йдеться на Facebook-сторінці міського голови Коломиї Богдана Станіславського.

Прощання з морським піхотинцем Михайлом Зеленецьким розпочнеться 22 серпня о 10:00 годині від собору Преображення Христового УГКЦ.

Полеглого героя поховають на Алеї слави у Коломиї