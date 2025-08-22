Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
22 серпня – 160 років від дня народження Станіслава-Владислава Бурси-Доленги (1865-1947), польського композитора, диригента, музикознавця, уродженця смт Обертина Тлумацького району (нині адміністративний центр Обертинської територіальної громади Івано-Франківського району);
– 140 років від дня народження Михайла Галібея (1885-1964), кооперативного діяча, співзасновника видавничої спілки «Діло», члена Української Національної Ради ЗУНР, уродженця смт Єзупіль Тисменицького району (нині адміністративний центр Єзупільської територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.