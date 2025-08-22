ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Календар серпня 2025 з датами і днями тижня.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
22/08/2025 08:50
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

22 серпня – 160 років від дня народження Станіслава-Владислава Бурси-Доленги (1865-1947), польського композитора, диригента, музикознавця, уродженця смт Обертина Тлумацького району (нині адміністративний центр Обертинської територіальної громади Івано-Франківського району);

– 140 років від дня народження Михайла Галібея (1885-1964), кооперативного діяча, співзасновника видавничої спілки «Діло», члена Української Національної Ради ЗУНР, уродженця смт Єзупіль Тисменицького району (нині адміністративний центр Єзупільської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

СХОЖІ НОВИНИ