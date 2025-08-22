До уваги прикарпатців: школярів без вакцинації можуть не допустити до занять у разі спалаху інфекції

Школярів, які не мають усіх обов’язкових щеплень, можуть тимчасово не допустити до відвідування шкіл у разі загострення епідемічної ситуації.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу.

Обмеження навчання

Такі обмеження передбачені законами України «Про освіту» та «Про захист населення від інфекційних хвороб». Якщо школяреві заборонять відвідувати офлайн-уроки, йому можуть запропонувати інші формати навчання, зокрема дистанційний.

Обмеження діятимуть до моменту, поки дитина не отримає необхідні вакцини або доки епідемічна ситуація не стабілізується.

«Спалах починається тоді, коли кількість невакцинованих дітей становить понад 5% серед колективу. Натомість школа, де рівень охоплення щепленнями сягає 95%, є умовно безпечною», – пояснив Кузін.

Він також нагадав про спалах кору у 2017–2018 роках, коли через ускладнення загинули діти.