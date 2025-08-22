Сьогодні на Франківщині очікується різке погіршення погодних умов

У п’ятницю 22 серпня, синоптики прогнозують на території Івано-Франківської області значний дощ, грози, град.

Температура повітря прогріється до 20° тепла.

Про це повідомляють на сторінці обласного гідрометцентру, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Температура повітря в місті Івано-Франківську вночі — 13-15°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18-20° тепла. По області вночі прогнозують 10-15°, вдень — 15-20° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 10-15°, вдень — 12-17° тепла.

Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду, місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду.

Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.