Сьогодні на Франківщині очікується різке погіршення погодних умов

У п’ятницю 22 серпня, синоптики прогнозують на території Івано-Франківської області значний дощ, грози, град.
Температура повітря прогріється до 20° тепла.
Про це повідомляють на сторінці обласного гідрометцентру, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
Температура повітря в місті Івано-Франківську вночі — 13-15°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18-20° тепла. По області вночі прогнозують 10-15°, вдень — 15-20° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 10-15°, вдень — 12-17° тепла.
Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду, місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду.
Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.