На війні загинув житель Франківської громади Андрій Гринчук

Ще одна звістка надійшла до громади Івано-Франківська. Захищаючи цілісність та державний суверенітет України, у бою із окупантами загинув житель громади Андрій Гринчук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Втрата героя

На жаль, Франківська громада втратила ще одного захисника. На війні загинув Андрій Гринчук, написав на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук голова Івано-Франківської міської територіальної громади Руслан Марцінків .

Похорон розпочнеться у п’ятницю, 22 серпня, об 11:00 годині з Будинку смутку по вулиці Ребета.

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища в Чукалівці.