На війні загинув боєць Іван Загурський з Прикарпаття

Івано-Франківська територіальна громада зазнала ще однієї гіркої втрати.

Під час виконання бойового завдання загинув захисник Іван Загурський із позивним “Zagur”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це на своїй особистій сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив багаторічний депутат Івано-Франківської обласної ради від ВО “Свобода” Олег Загурський.

“Загинув брат Загурський Іван..Позивний “ZAGUR”..Вічна і світла пам’ять” – написав Олег Васильович.