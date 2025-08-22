ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні загинув боєць Іван Загурський з Прикарпаття
На війні загинув боєць Іван Загурський з Прикарпаття

Автор: Ігор Василик
22/08/2025 07:55
Івано-Франківська територіальна громада зазнала ще однієї гіркої втрати.

Під час виконання бойового завдання загинув захисник Іван Загурський із позивним “Zagur”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Про це на своїй особистій сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив багаторічний депутат Івано-Франківської обласної ради від ВО “Свобода” Олег Загурський.

“Загинув брат Загурський Іван..Позивний “ZAGUR”..Вічна і світла пам’ять” – написав Олег Васильович.

Іван Загурський

