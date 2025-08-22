ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили майже 800 орків та близько півсотні артсистем
Автор: Ігор Василик
22/08/2025 07:36
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.08.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1074320 (+790) осіб / persons
  • танків / tanks – 11124 (+4) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23160 (+3) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31835 (+46) од
  • РСЗВ / MLRS – 1472 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1210 (+1) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 52787 (+318)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+33)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59426 (+110)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3944 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win! 

Орієнтовні втрати противника 24.02.22-22.08.2025 року.

