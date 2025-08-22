За минулу добу окупанти втратили майже 800 орків та близько півсотні артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.08.25
- особового складу / personnel – близько / about 1074320 (+790) осіб / persons
- танків / tanks – 11124 (+4) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23160 (+3) од
- артилерійських систем / artillery systems – 31835 (+46) од
- РСЗВ / MLRS – 1472 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1210 (+1) од
- літаків / aircraft – 422 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 52787 (+318)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+33)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59426 (+110)
- спеціальна техніка / special equipment – 3944 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!