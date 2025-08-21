У Болехові відбувся автопробіг пам’яті Героя Святослава Кондрата

У Болехові 21 серпня відбувся автопробіг на честь полеглого воїна Святослава Кондрата, присвячений 28-й річниці від дня його народження.
Пише Правда.ІФ з посиланням на ПІК
Дійство розпочалося біля пам’ятника ОУН-УПА у Болехові. Учасники зібралися на віче, хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих захисників, а отець-декан УГКЦ Василь Дзяйло відслужив панахиду.
Далі учасники вирушили колоною за маршрутом: Болехів – Гошів – Долина – Вигода – Долина – Тяпче – Підбережжя – Гузіїв – Болехів. Завершальним етапом стало відвідання могили Святослава у Руському Болехові, де присутні помолилися та віддали шану воїну.