У Болехові відбувся автопробіг пам’яті Героя Святослава Кондрата

Автор: Уляна Роднюк
21/08/2025 22:29
У Болехові 21 серпня відбувся автопробіг на честь полеглого воїна Святослава Кондрата, присвячений 28-й річниці від дня його народження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ПІК

Дійство розпочалося біля пам’ятника ОУН-УПА у Болехові. Учасники зібралися на віче, хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих захисників, а отець-декан УГКЦ Василь Дзяйло відслужив панахиду.

Далі учасники вирушили колоною за маршрутом: Болехів – Гошів – Долина – Вигода – Долина – Тяпче – Підбережжя – Гузіїв – Болехів. Завершальним етапом стало відвідання могили Святослава у Руському Болехові, де присутні помолилися та віддали шану воїну.

