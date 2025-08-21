У Болехові відбувся автопробіг пам’яті Героя Святослава Кондрата

У Болехові 21 серпня відбувся автопробіг на честь полеглого воїна Святослава Кондрата, присвячений 28-й річниці від дня його народження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ПІК