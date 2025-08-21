«Когось дуже тригерить, що Київ найбільше допомагає військовим», – Кличко назвав вилучення 8 млрд у столиці тиском на самоврядування

Місто позбавляють ресурсів, щоб тиснути на самоврядування, – Кличко про вилучення 8 млрд з бюджету Києва

Кличко пов’язав вилучення у Києва 8 млрд з підготовкою до виборів та посиленням авторитаризму в країні, повідомляє читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Порушення законодавства заради посилення централізації в країні, – Кличко дав оцінку рішенню ВР про вилучення у Києва 8 млрд

Рішення про вилучення у столиці 8 млрд грн, яке місто планувало спрямувати на допомогу військовим, компенсацію вартості проїзду та доплати бюджетникам, ухвалене в порушення законодавства. Воно має на меті послабити самоврядування і спрямувати країну на шлях авторитаризму. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ухвалення парламентом змін до бюджету 20 серпня.

«Це рішення абсолютно не відповідає Бюджетному кодексу, законодавству України. Держава вилучила 8 млрд з бюджету Києва, які були передбачені на виплати вчителям, лікарям, ремонти шкіл, садочків, лікарень, забезпечення нижчої ціни на проїзд в міському транспорті. І що вкрай важливо – на підтримку Збройних сил. Я жартував, що відчуваю себе міністром оборони, тому що з ранку до вечора до мене звертаються військові за допомогою. І громада міста робить все для того, щоб їм допомогти. Але когось там тригерить, що Київ найбільше допомагає військовим. Це можна пояснити тільки тиском на Київ, щоб позбавити місто ресурсів і мати можливість тиснути на місцеве самоврядування», – заявив Віталій Кличко.

Він також назвав це рішення продовженням згортання реформи децентралізації.

«Реформа децентралізації була однією з найуспішніших реформ. Але зараз вже не можна говорити про децентралізацію. Навпаки: повна централізація. Військові адміністрації забирають повноваження у самоврядування. Те, що відбувається – як я казав, раніше пахло, а зараз вже смердить авторитаризмом. Я дуже не хочу жити в авторитарній країні. Ми всі боремось за те, щоб стати частиною європейської родини демократичних країн», – наголосив Кличко.

Мер столиці вважає, що таким чином влада зачищає собі поле для виборів.

«У нас сьогодні стоїть питання існування країни, питання виживання. А хтось готується до ймовірних виборів. Політики говорять на цю тему. А я задаю просте питання: до яких виборів ви готуєтесь? До держдуми? Сьогодні відбуваються неправильні речі, і я говорю про це відверто», – резюмував Кличко.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада 229 голосами проголосувала за зміни до держбюджету, які передбачають, в тому числі, вилучення 8 млрд коштів податку на прибуток з бюджету Києва. «За» проголосували 196 народних депутатів від «Слуги народу» та колишні депутати ОПЗЖ.