У Карпатах триває облаштування ділянки велосипедного маршруту Ясіня – Брустури. ФОТО

Мета проєкту – розширити й удосконалити добре знаний піший напрямок карпатськими стежками й запустити веломаршрут – доступний та інклюзивний, із відповідною інфраструктурою для дорослих і дітей, велосипедистів із гарною фізичною підготовкою і любителів, ветеранів і людей з інвалідністю.

Наразі тривають роботи на території Брустурянського та Рахівського надлісництв – це 33 кілометри в межах лісового фонду ДП «Ліси України».

Вздовж маршруту розміщено об’єкти для туризму і рекреації. Функціонують туристичні садиби, агросадиби, працюють виробники сувенірної продукції та локальні гастрономічні атракції.

Відтак лісівники облаштовують місця відпочинку на території лісового фонду, джерела, містки з перилами, впорядковують дорожню інфраструктуру, зводять оглядову вежу та оглядові майданчики, альтанки, встановлюють велопарковки, лавки, столики та чимало іншого корисного для туристів з велосипедами. Також на маршруті актуалізують туристично-навігаційне ознакування: маркують маршрути, встановлюють інформаційні стенди, стовпи з вказівниками і картосхемами, інформаційні знаки місць відпочинку, нічлігу, кемпінгу, джерел води тощо.

31 серпня, відбудеться відкриття частини веломаршруту протяжністю 55 км на ділянці Усть-Чорна – Кедринське лісництво – Турбатське лісництво – витоки р.Чорна Тиса – Чорнотисянське лісництво (с.Чорна Тиса) – селище Ясіня.