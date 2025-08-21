ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Карпатах триває облаштування ділянки велосипедного маршруту Ясіня – Брустури. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
21/08/2025 21:57
Мета проєкту – розширити й удосконалити добре знаний піший напрямок карпатськими стежками й запустити веломаршрут – доступний та інклюзивний, із відповідною інфраструктурою для дорослих і дітей, велосипедистів із гарною фізичною підготовкою і любителів, ветеранів і людей з інвалідністю.

Пише Правда.ІФ з посиланням на офіційний канал Ліси України.

Наразі тривають роботи на території Брустурянського та Рахівського надлісництв – це 33 кілометри в межах лісового фонду ДП «Ліси України».

Вздовж маршруту розміщено об’єкти для туризму і рекреації. Функціонують туристичні садиби, агросадиби, працюють виробники сувенірної продукції та локальні гастрономічні атракції.

Дерев'яний міст через річку в лісі України.

Відтак лісівники облаштовують місця відпочинку на території лісового фонду, джерела, містки з перилами, впорядковують дорожню інфраструктуру, зводять оглядову вежу та оглядові майданчики, альтанки, встановлюють велопарковки, лавки, столики та чимало іншого корисного для туристів з велосипедами. Також на маршруті актуалізують туристично-навігаційне ознакування: маркують маршрути, встановлюють інформаційні стенди, стовпи з вказівниками і картосхемами, інформаційні знаки місць відпочинку, нічлігу, кемпінгу, джерел води тощо.

Зона відпочинку в лісі з навісами.

31 серпня, відбудеться відкриття частини веломаршруту протяжністю 55 км на ділянці Усть-Чорна – Кедринське лісництво – Турбатське лісництво – витоки р.Чорна Тиса – Чорнотисянське лісництво (с.Чорна Тиса) – селище Ясіня.

