Франківців запрошують на Кубок міста з боксу у Велес ФОТО
Автор: Петро Якимчук
21/08/2025 21:27
Завтра, 22 серпня, до Дня незалежності у Івано-Франківіську пройде спортивний турнір з боксу, пише Правда ІФ

Спортивні змагання відбудуться у ТРЦ “Veles Mall” під відкритим небом. Початок о 18 годині.

Футболка з написом про кубок Івано-Франківська

Організатори запрошують франківців та гостей міста на свято боксу. Усього відбудеться десять спарингів. Іванофранківські спортсмени боксуватимуть з бійцями з інших міст України.

Група молодих спортсменів у спортивній формі сидить.
Група молодих спортсменів сидять у залі

Опісля пресконференції відбулося зважування боксерів та битви поглядів між суперниками

Двоє молодих боксерів на зважуванні перед боєм.
Боксер на зважуванні перед боєм
Два боксери стоять лицем до лиця.
Боксер на зважуванні перед боєм, Україна
Двоє боксерів готуються до бою, підстарховка
Боксер позує на фоні спортивного плаката
Двоє боксерів на зважуванні перед боєм.
Боксерська подія Івано-Франківськ, троє чоловіків на сцені

Під час турніру відбудеться благодійний розіграш боксерських рукавичок підписаних Олександром Усиком, Майком Тайсоном та Роберто Дюраном.

Виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України.

Спортсмен говорить на заході в тренажерному залі.
Група молодих спортсменів у залі
Пресконференція чоловіків у залі зі скляними вікнами.
Чоловік говорить у мікрофон на прес-конференції.
Прес-реліз Кубка Івано-Франківська з боксу.
Група людей аплодує на спортивному заході
Зустріч в офісі з чотирма людьми за столом.
Група людей, стоять у приміщенні, уважно слухають.
Боксер зважується перед змаганнями, в Івано-Франківську.
Чоловіки на пресконференції з мікрофоном.
Обговорення за круглим столом з мікрофоном.
Люди на прес-конференції за столом
Група людей тренується у спортзалі з прапором України.
Боксери перед змаганнями в Івано-Франківську
Боксер позує на фоні банера змагань.
Боксер позує перед плакатом із змагання

