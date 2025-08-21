Франківців запрошують на Кубок міста з боксу у Велес ФОТО

Завтра, 22 серпня, до Дня незалежності у Івано-Франківіську пройде спортивний турнір з боксу, пише Правда ІФ

Спортивні змагання відбудуться у ТРЦ “Veles Mall” під відкритим небом. Початок о 18 годині.

Організатори запрошують франківців та гостей міста на свято боксу. Усього відбудеться десять спарингів. Іванофранківські спортсмени боксуватимуть з бійцями з інших міст України.

Опісля пресконференції відбулося зважування боксерів та битви поглядів між суперниками

Під час турніру відбудеться благодійний розіграш боксерських рукавичок підписаних Олександром Усиком, Майком Тайсоном та Роберто Дюраном.

Виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України.