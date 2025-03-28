На Франківщині на зауваження щодо російської музики жінку тягали за волосся. ВІДЕО

У Снятині на Івано-Франківщині у закладі харчування на зауваження щодо російської музики жінку потягнули за волосся.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про інцидент, який трапився з нею, повідомила громадська активістка Лідія Фесенко, пише Правда.іф
“Ситуація: обід, Снятин, Івано-Франківська область, за сусіднім столиком сидять панянки, які включають російську музику, натомість я роблю зауваження. Відбувається перепалка, у сторону мене та моїх подруг летять образи, врешті все стихає, минає хвилин 30 (впродовж яких, вони нас активно обговорюють), пані збираються і починають покидати заклад, а одна героїня вирішує схопити мене за волосся та потягнути”, – йдеться у дописі
В результаті: жінці світить 173 стаття КУпАП і публічний розголос.
За її словами, представники закладу повністю підтримали і сприяли тому, щоб конфлікт не відбувся, зокрема надали відео з камери та свідчили поліції.
Жінку ідентифікували. Це Ольга Пасічна/Макар (прізвище її чоловіка), яка нещодавно повернулася з Англії.
“Боляче, коли тягнуть за волосся, але більш боляче, що за мову в Україні все ще можеш отримати образи та фізичне насилля. Від цього моє серце просто розривається. Але ніщо мене не зупинить, я й надалі буду відстоювати українську мову”, – додає громадська активістка.