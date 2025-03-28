На Франківщині на зауваження щодо російської музики жінку тягали за волосся. ВІДЕО

У Снятині на Івано-Франківщині у закладі харчування на зауваження щодо російської музики жінку потягнули за волосся.

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Про інцидент, який трапився з нею, повідомила громадська активістка Лідія Фесенко, пише Правда.іф

“Ситуація: обід, Снятин, Івано-Франківська область, за сусіднім столиком сидять панянки, які включають російську музику, натомість я роблю зауваження. Відбувається перепалка, у сторону мене та моїх подруг летять образи, врешті все стихає, минає хвилин 30 (впродовж яких, вони нас активно обговорюють), пані збираються і починають покидати заклад, а одна героїня вирішує схопити мене за волосся та потягнути”, – йдеться у дописі

В результаті: жінці світить 173 стаття КУпАП і публічний розголос.

За її словами, представники закладу повністю підтримали і сприяли тому, щоб конфлікт не відбувся, зокрема надали відео з камери та свідчили поліції.

Жінку ідентифікували. Це Ольга Пасічна/Макар (прізвище її чоловіка), яка нещодавно повернулася з Англії.