Жодного майна: очільниця Перегінська Ірина Люклян оприлюднила декларацію

Очільниця Перегінської територіальної громади Ірина Люклян опублікувала декларацію про доходи у 2024 році.

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Як йдеться у документі, Ірина Люклян з доходів задекларувала тільки 588 184 гривень заробітної плати, інформує Бліц-Інфо.

Голова громади, згідно з декларацією, не володіє жодним майном. Житловий будинок площею 308 м2 у Перегінську належить їй на праві безоплатного проживання. Водночас чоловікові належить СТО у Брошнів-Осаді площею 498.8 м2.

Варто зауважити, що чоловік очільниці Перегінської громади Сергій Боца за рік заробив 421 860 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, та 737 484 грн доходу виплаченого самозайнятій особі.

Варто зауважити, що у порівнянні з декларацією за 2023 рік з переліку автомобілів “зникли” одразу CITROEN C4 CACTUS (2017 р.в.), VOLVO XC90 (2006 р.в.), DACIA DOKKER (2015 р.в.), VOLVO XC90 (2005 р.в.), та два ПР MERCEDES-BENZ Sprinter (2010 та 2015 року). Хоча у цьогорічній декларації вказано тільки один дохід 13 000 грн від відчуження рухомого майна (автомобіля).

У червні 2024 чоловік голови громади став власником автівки. Йдеться про MERCEDES-BENZ Sprinter 2019 року випуску, який він придбав всього за 10 500 грн, хоча на сайтах з продажу ціна на таке авто стартує від 998 000 гривень. Окрім того в декларації “зʼявився” MERCEDES-BENZ Sprinter (2018 р.в.) придбаний у липні 2023 року якого не було у минулорічній декларації.

Також чоловік Ірини Люклян тримає на рахунку в банку 22 тисячі євро.