Встановили особу чоловіка, який стріляв у Франківську

Знайшли чоловіка, який на Мазепи стріляв з пістолета

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Йдеться про жителя Богородчанської громади 1993 року, пише Правда.іф з посиланням на “Галку”

Чоловік стріляв зі стартового пістолета, на який не потрібен дозвіл – загрози оточуючим такий пістолет не несе. Прикарпатця доставили до Івано-Франківського райуправління поліції.

Поліціянти склали на останнього адмінпротокол за статтею про “дрібне хуліганство”, а стартовий пістолет вилучили.