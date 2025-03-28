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Встановили особу чоловіка, який стріляв у Франківську

Автор: Оксана Марушкевич
28/03/2025 21:50
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Знайшли чоловіка, який на Мазепи стріляв з пістолета

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Йдеться про жителя Богородчанської громади 1993 року, пише Правда.іф з посиланням на “Галку”

Чоловік стріляв зі стартового пістолета, на який не потрібен дозвіл – загрози оточуючим такий пістолет не несе. Прикарпатця доставили до Івано-Франківського райуправління поліції.

Поліціянти склали на останнього адмінпротокол за статтею про “дрібне хуліганство”, а стартовий пістолет вилучили.