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"Маємо бути найкращі у Європі": Тарас Мельник розповів про реконструкцію яремчанського санаторію "Сніжинка"
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Маємо бути найкращі у Європі”: Тарас Мельник розповів про реконструкцію яремчанського санаторію “Сніжинка”

Автор: Олег Мамчур
28/03/2025 21:50
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Генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник розповів про плани з реконструкції санаторію “Сніжинка” у Яремче.

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Проект з реконструкції доволі амбітний, зазначив Тарас Мельник в ефірі ОТБ Галичина, пише Бліц-Інфо.

“Найважливіший наш проект, звичайно, це будівництво реабілітаційного центру на базі санаторію “Сніжинка” у Яремче. Вартість проекту – понад 15 млн євро. У квітні місяці буде готова проектно-кошторисна документація. Ми плануємо, ну, може такі ми фантазери, на цей проект залучати тільки іноземні кошти. Проект, якого ми в Європі не знайшли. Тобто ми маємо вже бути не кращі в Україні, а найкращі в Європі. Якщо нам вдасться реалізувати цей проект, я думаю, що вдасться. Проект амбітний, дуже цікавий, не тільки медичний, а ми хочемо зробити історичний, екскурсійний”, – зазначив медик.

Тарас Мельник наголосив, що основне завдання – це надавати санаторно-курортну та реабілітаційну допомогу. Так, один з корпусів має бути для допомоги дітям, які постраждали від війни.

“Зараз дуже потужно розвивається реабілітація наших захисників. Реабілітація дітей, які постраждали від війни, трошки інша. І я думаю, що ми маємо стати, ну, такими як прикладом створення такого центру під назвою “Діти війни”. Ми мусимо сказати, що з початком повномасштабного вторгнення маленьких пацієнтів стало більше”, – підкреслив гендиректор.

Детальніше у відео: