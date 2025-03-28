Нестача кваліфікованих кадрів та мізерне фінансування: як в Івано-франківську спорт може допомогти ветеранам

25 березня у просторі “ветераницивільні ПЕТРОС” у Франківську пройшла “відкрита розмова” про реабілітацію ветеранів через спорт, де учасники відверто говорили про виклики, проблеми та надії у підтримці учасників бойових дій.

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Про це пише Галка з простору “ветераницивільні ПЕТРОС”.

На “відкритій розмові” зібралися представники влади, громадських організацій, медичні фахівці та ветерани.

Представник Центру ініціатив “Повернись живим” Ігор Крицак наголосив, що надзвичайно гостро постає проблема інфраструктури для адаптивного спорту, адже її практично немає.

“Навіть у Києві її обмаль, а про регіони годі й казати”, – зазначив він.

Саме тому Центр ініціатив “Повернись живим” розпочав масштабне дослідження інфраструктури адаптивного спорту, мета якого – не просто створити базу даних, а зрозуміти проблеми та знайти шляхи їх вирішення.

Фахівці кажуть, що системних викликів є кілька. По-перше, катастрофічна нестача кваліфікованих кадрів.

“Як приклад – місто Коломия, де на весь регіон є лише один ерготерапевт”, – додала Наталка Найда, керівниця проєкту “ветераницивільні ПЕТРОС” Наталка Найда.

По-друге, мізерне фінансування спортивного напрямку.

Екскерівник департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко додав, що галузь спорту отримує лише 1% коштів міського бюджету. Поруч з цим він розповів, що існують місцеві програми підтримки спортсменів, зокрема для воїнів та ветеранів.

“Запроваджені щомісячні стипендії для учасників бойових дій, які беруть участь у спортивних заходах. Розмір стипендії – від 2600 до 5000 гривень залежно від досягнень”.

Завідуюча Центру фізичної та реабілітаційної медицини в Івано-Франківській обласній лікарні Катерина Завгородня ділиться, що спорт для їхніх пацієнтів – це набагато більше, ніж просто фізична активність.

“Заняття спортом допомагають військовослужбовцям знайти нове коло спілкування, отримати мотивацію та структуру життя”.

Нацгвардієць Юрій Гапончук, засновник організації “Полюби долю”, розповів про вплив спорту на ветеранів. Його організація вже об’єднала близько 50 чоловіків, з яких 20-25 активно беруть участь у змаганнях.

“Я побачив, як спорт впливає на фізичне та ментальне здоров’я. Люди, які не хотіли навіть спілкуватися, змінювалися після спортивних зборів – проявляли ініціативу, виходили, спілкувалися”.

Костянтин Лисейко, керівник управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, розповів про конкретні регіональні ініціативи. Зокрема, вже запрацювала обласна футбольна ліга “Воля до життя”, де ветерани можуть проявити себе.

“На законодавчому рівні поки що немає чітко визначених активних видів спорту для ветеранів”, – зазначив він.

Керівниця проєкту «ветераницивільні ПЕТРОС» Наталка Найда зазначила ключову думку про спорт:

“Спорт – це найдешевший спосіб відновлення, терапії. Це можливість знайти однодумців, друзів, спільноту. Найголовніша ціль – витягнути ветерана і не дати йому спитися, не замкнутися в собі, мати активне життя”.

Експерти одностайні: адаптивний спорт – це потужний інструмент реабілітації, який допомагає військовослужбовцям не лише відновити фізичну форму, а й знайти себе в новій реальності.

“Спорт – це те, що буде їх тримати в житті. Це мотивація, графік, щоденність”, – наголосила одна з учасниць зустрічі.

Головний виклик – створення комплексної державної програми підтримки. Потрібні системні зміни в освіті тренерів, фінансуванні, інфраструктурі. Лише об’єднавши зусилля влади, громадських організацій та бізнесу, можна досягти реальних змін, вважають експерти.