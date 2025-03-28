Івано-Франківщина у лідерах за кількістю наданих грантів для ветеранів на розвиток бізнесу

За підсумками четвертої хвилі подання заяв на отримання коштів гранту в цьому році вже 32 заявники з Прикарпаття отримали позитивне рішення Державного центру зайнятості щодо надання їм коштів гранту. За цим показником Івано-Франківщина посіла перше місце по Україні.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Серед отримувачів гранту 19 учасників бойових дій та 13 дружин ветеранів. Після отримання коштів гранту дані особи створять на території нашої області 61 нове робоче місце.

Грант на власну справу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей – це безповоротна, безвідсоткова державна допомога на створення або розвиток власного бізнесу.

Отримати грант можуть громадяни України – фізичні особи або фізичні особи – підприємці, які мають статус учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або є членами їх сімей (чоловіком або дружиною), а також члени сімей тих, хто загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок війни.

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти гранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Детальна інформація щодо умов програми «Власна справа» https://www.dcz.gov.ua/people/ubd.

Консультації з питань сфери зайнятості, зокрема щодо процедури подання заявки та отримання грантів ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії – 066-655-40-33, а також при зверненні до будь-якого структурного підрозділу Івано-Франківського обласного центру зайнятості чи офісу «Зроблено в Україні», які працюють до ваших послуг за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 89а, тел. 0342722100, м. Коломия, вул. С. Петлюри, 74, тел. 0343337077, а також м. Калуш, бульвар Незалежності, 1, тел. 0347270959.