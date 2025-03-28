Прикарпатців закликають не вестися на російські вкиди щодо мобілізації підлітків

У соціальних мережах продовжують активно поширювати фейк про те, що в Україні нібито почалася мобілізація підлітків.
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Російські пропагандисти стверджують, що “київський режим” уже вербує 16-річних і готує їх до відправлення на фронт, пише поліція Прикарпаття.
Це черговий фейк, спрямований на деморалізацію та дискредитацію української армії.
Наголошуємо, підлітки не підлягають мобілізації відповідно до законодавства України. Прикарпатців закликають перевіряти інформацію та не поширювати вигадки ворога.