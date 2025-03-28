Прикарпатців закликають не вестися на російські вкиди щодо мобілізації підлітків

У соціальних мережах продовжують активно поширювати фейк про те, що в Україні нібито почалася мобілізація підлітків.

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Російські пропагандисти стверджують, що “київський режим” уже вербує 16-річних і готує їх до відправлення на фронт, пише поліція Прикарпаття.

Це черговий фейк, спрямований на деморалізацію та дискредитацію української армії.