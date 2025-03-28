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Поліція повідомила деталі щодо стрілянини на Мазепи

Автор: Оксана Марушкевич
28/03/2025 19:54
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Сьогодні у Івано-Франківську на вулиці Мазепи було чутно декілька пострілів. У поліції повідомили деталі інциденту.

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Постріли лунали з автомобіля невідомої особи. Його вдалося затримати правоохоронцям.

У пресслужбі поліції повідомляють:

“На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідома особа з автомобіля , попередньо – мітцубісі аутлендер, здійснила декілька пострілів в повітря. Потерпілих немає. На місці скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановлюються всі обставини події.”