Поліція повідомила деталі щодо стрілянини на Мазепи

Сьогодні у Івано-Франківську на вулиці Мазепи було чутно декілька пострілів. У поліції повідомили деталі інциденту.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Постріли лунали з автомобіля невідомої особи. Його вдалося затримати правоохоронцям.

У пресслужбі поліції повідомляють: