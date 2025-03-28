Псевдомінера торгового центру в Івано-Франківську триматимуть під вартою 60 днів

Псевдомінера, який 14 березня 2025 року анонімно повідомив про замінування торгового центру в Івано-Франківську, триматимуть під вартою до 12 травня з можливістю внесення застави. Обвинувачений не погодився з рішенням Івано-Франківського міського суду й подав апеляцію. 27 березня апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції.

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Пише Правда.іф з посиланням на Суспільне

Як йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, на суді 26-річний обвинувачений, розповів, що не мав наміру скоювати інкриміновані йому дії та не до кінця розуміє, як це сталося. Він повідомив, що проходив лікування у психоневрологічному диспансері, а раніше — від наркозалежності. Чоловік просив суддю обрати для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, зазначивши, що ні він, ні його родичі не мають грошей на внесення застави. Однак, оцінюючи всі обставини справи, псевдомінеру обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 90 тисяч 840 гривень.

Обвинувачений подав апеляцію. 27 березня апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції.

Що відомо про справу псевдомінера в Івано-Франківську

14 березня 26-річний чоловік анонімно повідомив про замінування торгового центру в Івано-Франківську. Під час перевірки приміщення вибухотехніки, кінологи та поліцейські не знайшли вибухівки.

Того ж дня підозрюваного знайшли вдома. Чоловік визнав свою провину. Окрім цього, правоохоронці з’ясували, що він причетний до крадіжки велосипеда. Слідчі оголосили псевдомінеру підозру за ч. 1 ст. 259 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.