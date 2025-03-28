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Диван на коліщатках в темній вітальні

Захисника з Франківщини Бориса Монарху посмертно нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня

Автор: Оксана Марушкевич
28/03/2025 19:36
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Указом Президента України старшого солдата, навідника-оператора розвідувального відділення в/ч А4267 Бориса Монарху нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

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Повідомляє Городенківська міська рада, пише Правда.іф

1 серпня 2024 року, під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України у війні з російськими окупантами, Борис Монарха героїчно загинув від поранень, отриманих у результаті бою поблизу населеного пункту Берестове-Виїмка, Бахмутського району Донецької області.