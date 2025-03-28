“Прикрився” гуманітаркою: керівник калуського благодійного фонду намагався ввезти дороге авто

Львівські митники викрили керівника калуського благодійного фонду, який «прикрився» гуманітаркою при ввезенні LAND ROVER DISCOVERY

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Пише Правда.іф з посиланням на Львівську митницю.

В пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники митниці розкрили шахрайську схему, за якою комерційний позашляховик LAND ROVER DISCOVERY, 2007 року випуску, переміщувався в Україну як гуманітарний вантаж.

“Згідно наданих товаросупровідних документів, автомобіль переміщувався як допомога на адресу одного з благодійних фондів м. Калуш, що на Прикарпатті. Жодних інших документів, які б засвідчували переміщення гуманітарного вантажу з території Євросоюзу, водій не надав.

Але під час огляду позашляховика працівники митниці виявили декларацію Республіки Польщі, де було вказано, що автомобіль є комерційним товаром та імпортується на адресу жителя м. Чернівці. Цікаво, що покупцем і перевізником аутлендера виявився один і той же чернівчанин”, – йдеться у джописі.