ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Прикрився” гуманітаркою: керівник калуського благодійного фонду намагався ввезти дороге авто

Автор: Оксана Марушкевич
28/03/2025 19:07
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Львівські митники викрили керівника калуського благодійного фонду, який «прикрився» гуманітаркою при ввезенні LAND ROVER DISCOVERY

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на  Львівську митницю.

В пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники митниці розкрили шахрайську схему, за якою комерційний позашляховик LAND ROVER DISCOVERY, 2007 року випуску, переміщувався в Україну як гуманітарний вантаж.

“Згідно наданих товаросупровідних документів, автомобіль переміщувався як допомога на адресу одного з благодійних фондів м. Калуш, що на Прикарпатті. Жодних інших документів, які б засвідчували переміщення гуманітарного вантажу з території Євросоюзу, водій не надав.

Але під час огляду позашляховика працівники митниці виявили декларацію Республіки Польщі, де було вказано, що автомобіль є комерційним товаром та імпортується на адресу жителя м. Чернівці. Цікаво, що покупцем і перевізником аутлендера виявився один і той же чернівчанин”, – йдеться у джописі.

Щодо керівника благодійного фонду, який з метою ухилення від сплати податків надав митному органу неправдиві відомості щодо відправника, одержувача, вартості і характеру вантажу складено протокол, відповідно до ч. 1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Автомобіль вартістю понад 130 тис. гривень тимчасово вилучено, до розгляду справи у суді.