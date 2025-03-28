“Маємо бути найкращі у Європі”- Тарас Мельник про реконструкцію яремчанського санаторію “Сніжинка” 

Генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник розповів про плани з реконструкції санаторію “Сніжинка” у Яремче.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

“Найважливіший наш проект, звичайно, це будівництво реабілітаційного центру на базі санаторію “Сніжинка” у Яремче. Вартість проекту – понад 15 млн євро. У квітні місяці буде готова проектно-кошторисна документація. Ми плануємо, ну, може такі ми фантазери, на цей проект залучати тільки іноземні кошти. Проект, якого ми в Європі не знайшли. Тобто ми маємо вже бути не кращі в Україні, а найкращі в Європі. Якщо нам вдасться реалізувати цей проект, я думаю, що вдасться. Проект амбітний, дуже цікавий, не тільки медичний, а ми хочемо зробити історичний, екскурсійний”, – зазначив медик.

Тарас Мельник наголосив, що основне завдання – це надавати санаторно-курортну та реабілітаційну допомогу. Так, один з корпусів має бути для допомоги дітям, які постраждали від війни.