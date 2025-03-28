Якою буде погода на Івано-Франківщині в останні вихідні березня

У найближчі вихідні на Прикарпатті очікується хмарна і дощова погода.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Зокрема, за прогнозами синоптиків у суботу, 29 березня, весь день буде хмарним. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура повітря вночі 3-5о тепла, вдень повітря прогріється до 14-16о.

У неділю, 30 березня, сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Удень очікується дрібний дощ. Вночі стовпчики термометрів покажуть 5-7о тепла, вдень 12-14о.