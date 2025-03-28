На Івано-Франківщині провели в останню путь Романюка Ярослава

Болехівська громада попрощалася з полеглим захисником Ярославом Романюком

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Повідомляє Болехівська міська рада, передає Правда.іф.

Вкотре Болехівська громада з болем у серці попрощалася з відважним воїном, який віддав своє життя, щоб над нашою Україною засяяло сонце миру і спокою.

“Ярослав Романюк був хорошим сином, братом, прекрасним другом і побратимом. Завжди піклувався про рідних, був для них опорою та підтримкою. Ті, хто знав хлопця, згадують його як життєрадісну, товариську, щиру та привітну людину. Кажуть, він був чуйним, добрим та відповідальним. Допомагав іншим, ніколи не відмовляв ні в чому”, – йдеться у дописі

Коли настав час захищати свою державу, не цурався, не шукав шляхів втечі, а без вагань вступив до лав ЗСУ. Зник безвісти у грудні 2023 року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Рік та три місяці він вважався зниклим безвісти. Тіло полеглого воїна повернули під час обміну та репарації тіл загиблих. Вірний військовій присязі, він мужньо виконував свій обов’язок перед Україною, захищаючи її незалежність та свободу.

Сьогодні, 28 березня, Героя проводжали в останню земну дорогу всією громадою.