Прикарпатки зможуть безкоштовно опанувати професію монтувальниці сонячних електростанцій

Українки з п’яти регіонів країни: Івано-Франківської, Львівської, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської областей запрошуються до участі в конкурсі, в межах якого можуть навчитися актуальній “зеленій” професії, попрактикуватися встановленню сонячних електростанцій на лікарнях, садочках та школах, а також отримати нову роботу.

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Про це повідомляють на сайті Greenpeace Україна, пише Правда.іф

Конкурс стартує 25 березня і триватиме до 11 квітня 2025 року (включно).

Для подачі необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму. Відповідь на заявку надійде протягом 14-18 квітня 2025.



Учасниці повинні мати базову технічну освіту або попередній досвід роботи у суміжній галузі, а також бажання розвиватися і працювати у сфері сонячної енергетики.





Навчання для монтувальниць сонячних електростанцій відбуватиметься у форматі онлайн, але включатиме обов’язкову тижневу офлайн практику у Києві. Потужності для проведення професійного навчання забезпечують фахівці у сфері сонячної енергетики, компанія Atmosfera. Організатори навчання відшкодують монтувальницям вартість квитків до Києва та назад, а також проживання на час практичної роботи.



Після успішного проходження курсу 30 жінок отримають професійні сертифікати і зможуть попрактикуватися у встановленні сонячних електростанцій на соціальній інфраструктурі України. Найактивніші монтувальниці отримають допомогу у подальшому працевлаштуванні.