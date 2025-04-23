На Франківщині відбудуться особливі молитовні чування

У період, коли Церква з вірою та надією проголошує: «Христос воскрес!», а небо і земля сповнені світлом тріумфу життя над смертю, всіх паломників знову запрошують на молитовні чування у Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача в с. Старуня.
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Пише Правда.іф з посиланням на Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача с. Старуня
Наступного вівторка, 29 квітня, перебуваючи в атмосфері великої Пасхальної радості, зберемося, щоб у спільній молитві дякувати Богові за дар Воскресіння, просити про мир для України, зцілення тіл і душ, а також про силу залишатися вірними Христові в щоденних випробуваннях.
Цього разу чування очолить владика Василь Івасюк, Єпарх Коломийський УГКЦ.
Початок чувань – о 18:00
У програмі вірян очікуватимуть:
• Вечірня
• Наука Владики Василія
• Молитви на оздоровлення
• Молебень до блаженного Симеона
• Архієрейська Божественна Літургія
• Освячення речей
• Уділення повного відпусту
Протягом цілого вечора буде можливість приступити до Таїнства Сповіді або духовної розмови з запрошеними душпастирями.
«Де двоє або троє зібрані в Моє ім’я, там Я серед них» (Мт. 18, 20)
“Нехай ці чування стануть для кожного з нас дорогою духовного оновлення, глибшого навернення і зустрічі з живим Христом, Який переміг смерть і дарує нам нове життя. Плекаймо віру, що наша спільна молитва може випросити у Бога ласку миру для України, єдності для Церкви і зцілення для нашого народу”, – пишуть на сторінці Центру.