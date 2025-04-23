На Франківщині відбудуться особливі молитовні чування

У період, коли Церква з вірою та надією проголошує: «Христос воскрес!», а небо і земля сповнені світлом тріумфу життя над смертю, всіх паломників знову запрошують на молитовні чування у Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача в с. Старуня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача с. Старуня

Наступного вівторка, 29 квітня, перебуваючи в атмосфері великої Пасхальної радості, зберемося, щоб у спільній молитві дякувати Богові за дар Воскресіння, просити про мир для України, зцілення тіл і душ, а також про силу залишатися вірними Христові в щоденних випробуваннях.

Цього разу чування очолить владика Василь Івасюк, Єпарх Коломийський УГКЦ.

Початок чувань – о 18:00

У програмі вірян очікуватимуть:

• Вечірня

• Наука Владики Василія

• Молитви на оздоровлення

• Молебень до блаженного Симеона

• Архієрейська Божественна Літургія

• Освячення речей

• Уділення повного відпусту

Протягом цілого вечора буде можливість приступити до Таїнства Сповіді або духовної розмови з запрошеними душпастирями.

«Де двоє або троє зібрані в Моє ім’я, там Я серед них» (Мт. 18, 20)