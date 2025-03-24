На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим воїном Глушаком Володимиром

Завтра, 25 березня, на вічний спочинок до рідного дому, в село Кричка Богородчанського району, повертається полеглий захисник Глушак Володимир. У громаді 25-26 березня оголосили днями жалоби.

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Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.

Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 13 годині в селище Богородчани біля адмінприміщення селищної ради, в селище Солотвин – о 13 годині 45 хвилин біля Фігури Ісуса Христа.

Опісля панахиди, кортеж із тілом відправиться в село Кричка.

Всіх жителів громади просять гідно зустріти та віддати останню шану полеглому захиснику.

Згідно розпорядження секретаря селищної ради 25-26 березня 2025 року в Солотвинській селищній територіальній громаді оголошено днями жалоби. На знак скорботи на будівлях і спорудах приспустити державний прапор.