Знаменита «Десятка Незламності»: збори на РЕБ, потужний виступ ССО. ФОТО

23 березня в Києві стартував сезон бігових подій від Run Ukraine, до якого долучилися легендарні військові ЗСУ.

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Першим етапом бігової ліги Незламності став благодійний забіг «VUSO Десятка Незламності. Київ 2025». Цього дня на трасу вийшли не лише аматори та професійні спортсмени, а й воїни, ветерани, люди з історіями боротьби та відновлення.

Весняні сонячні дні створили чудову атмосферу для любителів спорту. Цього разу подія на мальовничій локації в столичному районі Оболонь зібрала учасників з України та 16 країн світу: 4100 бігунів долали дистанції від 1,6 до 10 кілометрів, а ще 528 — бігли онлайн. Для найменших учасників організували сім дитячих забігів (300 м — 1 км).

На свій перший старт після 33 місяців полону вийшов морський піхотинець, захисник Маріуполя Роман Борщ, який подолав 5 км. Його побратим, захисник «Азовсталі» Павло Піковець, здолав 10 км. Загалом понад 50 захисників взяли участь у символічному забігу-стометрівці «Зроби Next Step».

«Після нічної атаки шахедами Києва українці знову продемонстрували свою силу духу. Бігова спільнота зібралася на Оболонській набережній, щоб зарядити один одного енергією та відчуттям єдності. Дякуємо військовим за наш захист. Ми допомагаємо ветеранам не втрачати головне — віру в себе та в українську націю. Ми зібрали кошти, щоб захистити тих, хто захищає нас. Початок сезону покладено, а сил у нас ще багато», — зазначив в.о. СЕО Run Ukraine Іван Третьяков.

Популярність рекрутерів ССО

Разом із провідними вітчизняними та міжнародними компаніями учасником заходу «Десятка Незламності» виступив 5 центр рекрутингу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Біля локації центру ССО на набережній із самого ранку було чимало киян та гостей столиці. Одні цікавилися в інструкторів виставленими технікою та обладнанням, інші — просто дякували за службу.

Найбільшу увагу привернув високомобільний позашляховик HMMWV, один із найкращих у світі за характеристиками. Посидіти на місці водія або залізти через люк на місце стрільця вишукувалася черга бажаючих. Не меншою популярністю користувалася знаменитий дрон «Баба Яга», на рахунку якої сотні успішних бойових вильотів. Поруч були виставлені FPV-дрони різних розмірів, дрони спостереження, станція для їхнього керування. А далі — найцікавіше! Пройшовши екскурс у світ військових дронів від бійців ССО, кожен бажаючий мав нагоду сісти за симулятор та власноруч виконати завдання різної складності — пролетіти заданим ландшафтом або влучити у ворожий танк чи БТР.

Також відвідувачі змогли побачити спорядження для бійців різних підрозділів ССО — зокрема, бронежилети, шоломи, а 73-й морський центр привернув увагу новітнім водолазним костюмом, цікавою амуніцією для водних операцій та безпілотним надводним апаратом. Особливий інтерес також викликала апаратура Окремого полку зв’язку ССО, який кілька днів тому став публічним через соцмережі й одразу перейшов до демонстрацій, виставивши на загальний огляд радіостанції, антени, інше спецобладнання.

А ще молодь цікавилася військовими аптечками, сухпайками спецпризначенців, а для найменших гостей підготували розмальовки на військову тематику.

Унікальні виходи спецпризначенців

Одним з інструкторів павільйону ССО став військовослужбовець 8-го полку, амбасадор Сил спеціальних операцій Олександр Ястребов. Хлопець із Хмельниччини досяг чималих успіхів у кікбоксингу, ставши п’ятиразовим чемпіоном світу, і в скрутний для України час вирішив стати на її захист.

На рахунку Олександра не один вдалий бойовий вихід, а нині він радо ділиться набутим досвідом: «Люди активно цікавляться військовою тематикою, і моїм завданням є в доступній формі розповісти про особливості та вимоги служби в ССО. Багато хто переймається щодо необхідності для спецпризначенця мати бездоганну фізичну підготовку. На моє переконання, найголовнішим є саме психологічна готовність до виконання складних і небезпечних завдань, а фізику можна підтягнути під керівництвом інструкторів за місяць-два».

За традицією в легкоатлетичному святі взяли участь і бійці ССО. Зокрема, для одного з керівників центру рекрутингу ССО киянина Віктора Шевченка участь у пробігах є багаторічною традицією, а всього кількість таких стартів, причому в різних країнах, наближається до сотні.

«Участь у «Десятці Незламності» є черговою можливістю показати громадськості, що в Силах спеціальних операцій служать звичайні люди, яких доля привела до виконання надзвичайно важливих для країни завдань. Для нас зустріч на змаганні є можливістю бодай на короткий час перелаштуватися на мирне життя, поспілкуватися з побратимами та в рамках програми рекрутингу ССО зацікавити людей до служби в найтаємничнішому роді військ Збройних Сил України».

Долучився до забігу і легендарний сержант 4-го полку Олександр Тітенко — людина надзвичайної витривалості, багаторазовий рекордсмен України у силових дисциплінах. Проте справжню славу уродженець Кропивницького здобув минулої осені, коли здійснив вражаючий вчинок у рамках «Марафону незламності» — всю 42-кілометрову дистанцію він допомагав побратиму, учаснику на візку Дмитру Красновському, який втратив ноги. Цього разу «Титан» з гарним результатом прибіг «десятку», а потім перемістився на локацію партнера забігу, компанії Carlsberg, підтягнувшись близько 200 разів та зібравши усі можливі нагороди!

Про силу духу та справжнє братерство

Масштабний біговий захід мав важливу благодійну мету — збір коштів на РЕБи для 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Завдяки внескам учасників вдалося зібрати 588 000 гривень — цієї суми вистачило на 4 РЕБи, які було передано військовим просто під час заходу. «Десятка Незламності» вкотре довела: спорт — це не лише про змагання, а й про силу духу, підтримку та справжнє братерство.

Переможці забігів «VUSO Десятка Незламності. Київ 2025»