ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Запрошення містян на зустріч героя в Тлумачі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщину прямує траурний кортеж з полеглим Жиляком Віталієм

Автор: Оксана Марушкевич
04/08/2025 10:55
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні в село Мостище Олешанської громади на Тлумаччину прибуде кортеж із тілом Віталія Жиляка, 1969 р.н., бійця 33-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України, який віддав своє життя за Україну.

Пише Правда.іф з посиланням на Олешанська територіальна громада

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Орієнтовне прибуття кортежу:

  • м. Тлумач – 16.45 год.
  • с. Озеряни – 17.15 год.
  • с. Олеша – 17.30 год.
  • с. Одаїв – 17.45 год.
  • с. Мостище – 18.00 год.

Всіх небайдужих просять долучитись до церемонії зустрічі.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя! Вічна та світла пам’ять Герою!