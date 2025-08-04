На Франківщину прямує траурний кортеж з полеглим Жиляком Віталієм

Сьогодні в село Мостище Олешанської громади на Тлумаччину прибуде кортеж із тілом Віталія Жиляка, 1969 р.н., бійця 33-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України, який віддав своє життя за Україну.
Пише Правда.іф з посиланням на Олешанська територіальна громада
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Орієнтовне прибуття кортежу:
- м. Тлумач – 16.45 год.
- с. Озеряни – 17.15 год.
- с. Олеша – 17.30 год.
- с. Одаїв – 17.45 год.
- с. Мостище – 18.00 год.
Всіх небайдужих просять долучитись до церемонії зустрічі.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя! Вічна та світла пам’ять Герою!