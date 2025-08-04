На Прикарпатті тривають роботи на дорогах місцевого значення

Працюють ремонтні бригади ДП «Дороги Прикарпаття».

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Про це пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Вони проводять комплексні заходи з експлуатаційного утримання на таких напрямках:

Долина – Верхній Струтин – Лецівка

Добровляни – Завій

Вістова – Підмихайля

Вербівці – Підвисоке

Єзупіль – Крилос

Крилос – Галич

Устя – Белелуя

Зокрема, здійснюється:

ямковий ремонт

облаштування водовідведення

профілювання покриття

влаштування вирівнюючого шару карт

До співфінансування робіт долучилися Дубівська, Новицька та Городенківська територіальні громади.