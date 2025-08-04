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Дорожній ремонт: асфальтування в процесі.
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На Прикарпатті тривають роботи на дорогах місцевого значення

Автор: Уляна Роднюк
04/08/2025 11:27
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Працюють ремонтні бригади ДП «Дороги Прикарпаття».

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Про це пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Вони проводять комплексні заходи з експлуатаційного утримання на таких напрямках:

  • Долина – Верхній Струтин – Лецівка
  • Добровляни – Завій
  • Вістова – Підмихайля
  • Вербівці – Підвисоке
  • Єзупіль – Крилос
  • Крилос – Галич
  • Устя – Белелуя

Зокрема, здійснюється:

  • ямковий ремонт
  • облаштування водовідведення
  • профілювання покриття
  • влаштування вирівнюючого шару карт

До співфінансування робіт долучилися Дубівська, Новицька та Городенківська територіальні громади.