На Прикарпатті тривають роботи на дорогах місцевого значення

Працюють ремонтні бригади ДП «Дороги Прикарпаття».
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Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.
Вони проводять комплексні заходи з експлуатаційного утримання на таких напрямках:
- Долина – Верхній Струтин – Лецівка
- Добровляни – Завій
- Вістова – Підмихайля
- Вербівці – Підвисоке
- Єзупіль – Крилос
- Крилос – Галич
- Устя – Белелуя
Зокрема, здійснюється:
- ямковий ремонт
- облаштування водовідведення
- профілювання покриття
- влаштування вирівнюючого шару карт
До співфінансування робіт долучилися Дубівська, Новицька та Городенківська територіальні громади.