Руслан Марцінків: “Якщо ти не на фронті, то роби все для фронту”

650 FPV-дронів, чотири розвідувальні «мавіки», антени до РЕБ та інше спорядження доставила захисникам команда франківських волонтерів на чолі з міським головою Русланом Марцінківим. Це була одна з найбільших за розміром допомоги волонтерських поїздок на фронт. Уже шоста цього року за рахунком для очільника міської громади.

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Рейд франківських волонтерів на передову розпочався з відвідин земляків — бійців 102 бригади ТрО та її 78 батальйону. Вони з квітня 2022 року захищають Україну на Запорізькому напрямку. Їм передали 160 FPV-дронів, із них 10 — оптоволоконних. Комбриг, полковник Сергій Шуляк на знак вдячности подарував волонтерам шеврон 102 бригади, пише Репортер.

Далі франківці зупинилися в розташуваннях 7 стрілецького батальйону. якому подарували 50 FPV-дронів, і 234 батальйону 128 окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» (комбат — Олег Тягнибок) — 100 FPV-дронів і два безпілотники «Mavic».

Нашим давнім побратимам — Івано-Франківському міському голові Руслану Марцінківу із друзями-прикарпатцями ми надзвичайно вдячні за постійну і дуже потрібну допомогу. Оці «пташки» вже сьогодні полетять на голови московитів і знищуватимуть їхню техніку, — подякував Олег Тягнибок.

150 FPV-дронів та один «mavic» отримали від Франківської громади й інші земляки — бійці 109 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Депутат Івано-Франківської міської ради Андрій Грималюк, який воює в складі цієї бригади з першого дня повномасштабного вторгнення, подякував міській громаді за фронтові подарунки:

Дуже рідко зараз буваю вдома, зате часто бачу міського голову, який постійно привозить дрони від Франківської громади.

Партії дронів від Франківська отримали й бійці 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО та батальйону «Свобода» 4 бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж». Заступник командира батальйону «Свобода», відомий політик Андрій Іллєнко подякував громаді за систематичну підтримку.

А завершилася чи не наймасштабніша волонтерська поїздка франківців на схід у підрозділі «Сапсан» 24 бригади, якому вони передали три антени для РЕБ і 50 FPV-дронів.

Під час цієї подорожі на схід України Руслан Марцінків також передав комунальникам Куп’янська куплений за субвенцію міста Івано-Франківська автомобіль.

Такі поїздки показують, що тил не забув про фронт. Бо якщо тил забуде про фронт, то фронт прийде в тил. Робимо все, щоб допомагати українським захисникам. Якщо ти не на фронті, то роби все для фронту, — наголосив міський голова Руслан Марцінків.

Нагадаємо, що останні 52 і 53 сесії Івано-Франківської міської ради мали своїм основним пріоритетом допомогу військовим частинам ЗСУ, для яких депутати затвердили субвенції на 8,7 млн грн і 12 млн грн. У 2025 році на підтримку війська Івано-Франківська міська громада передбачила 464 млн грн. Проте міський голова Руслан Марцінків прогнозує, що цього року на потреби ЗСУ буде спрямовано не менше 700 млн грн з бюджету міської громади.

Торік при початково запланованих 450 млн грн на оборону країни фактично було виділено понад 600 млн грн. Івано-Франківськ увійшов до топ-5 українських міст за обсягом підтримки ЗСУ.