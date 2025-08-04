В Обертині у озері потонув підліток. ФОТО

Трагедія на воді: на Прикарпатті рятувальники дістали тіло підлітка з озера.

3 серпня о 18:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Обертин Івано-Франківського району, в місцевому озері тонув хлопець, пише Правда.

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На місце події було направлено водолазів та рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини селища Обертина.

Водолази виявили та підняли на берег тіло хлопця, 2008 року народження, та в передали працівникам поліції

До пошуково-рятувальних робіт було залучено мобільно-оперативну групу 1-го Державного пожежно-рятувального загону. На місці події з родичами загиблого працювала психолог ГУ ДСНС в області, надаючи необхідну підтримку.