Безопасность вейпинга: развеиваем мифы

Вейп стал очень популярным в наше время. С момента появления этого устройства стало возникать много мифов касательно него. И они формируют неверное представление об этом устройстве.

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Современный вейп-шоп​ представляет большой выбор устройств для курения. В магазине «Дымок» есть много товаров, которые могут заинтересовать любителей парить. Купить вейп можно по выгодной цене, ведь на сайте часто проводятся акции. А также в ассортименте есть и заправка для вейпа на любой вкус.

Самые распространенные мифы о вейпинге

Вейпинг вызывает много споров о своей безопасности и не только. Важно помнить, что он не является полностью безопасным, но все же менее вреден по сравнению с обычными сигаретами. Разберем самые популярные мифы:

Вейпы могут взрываться. При правильном использовании устройства таких проблем не должно возникнуть. Но если нарушить инструкцию, можно столкнуться с неприятными последствиями. Парение не помогает бросить курить. Эффективность перехода с обычных сигарет на электронные зависит от индивидуальных особенностей человека. Однако многие отмечают, что после покупки вейпа их тяга к никотину и курению стала снижаться. Со временем они полностью отказались от сигарет. Поэтому можно заказать вейп, если хотите бросить курить. Заправка к вейпу содержит антифриз. Это предположение появилось из-за пропиленгликоля в составе. Он также есть в охлаждающей жидкости. Но пропиленгликоль – это безопасное вещество, которое используется в косметической и пищевой промышленности. Парение вызывает рак. Вейпы не содержат канцерогенных веществ в том же количестве, что и сигареты. Канцерогены образуются из-за горения табака. Вейпы работают по иному принципу и поэтому практически не содержат этих веществ. Все жидкости одинаково вредны. Это зависит от состава заправки. Например, жидкости без никотина не оказывают вредного влияния на организм. Лучше всего брать продукцию от проверенных производителей. Купить жижу для вейпа от хороших производителей можно в интернет-магазине «Дымок». Вейпинг вреден для окружающих. Пассивное курение куда более опасное для окружающих по сравнению с вейпингом. Пар быстро растворяется, и в нем меньше вредных веществ, чем в сигаретном дыме.

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