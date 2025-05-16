На Івано-Франківщині судитимуть організаторів незаконного “трансферу” за кордон

Слідчі Коломийського районного відділу поліції завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Коломийщини, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Коломийська окружна прокуратура уже скерувала обвинувальний акт до суду.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області,

Нагадаємо, протиправну діяльність фігурантів викрили поліцейські Коломийщини спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області та прикордонниками.

“Під час слідства встановлено, що двоє жителів села Шепарівці налагодили схему переправлення військовозобов’язаних громадян за кордон. За 4000 євро вони організовували «трансфер» до прикордонної зони. Надалі консультували їх щодо незаконного перетину державного кордону поза межами офіційних пунктів пропуску. Один із фігурантів заздалегідь перевіряв маршрут і передавав інформацію щодо розташування нарядів поліції та ситуації на дорогах своєму спільнику, який перевозив “клієнта” у другому авто”, – йдеться у дописі.

У лютому 2025 року поліцейські затримали зловмисників «на гарячому».

У ході розслідування слідчі також встановили, що один з обвинувачених незаконно зберігав і збував наркотичний засіб «канабіс» мешканцям Коломиї.

Обом чоловікам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Також одному зі зловмисників повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.