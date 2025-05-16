Сьогодні Городенківська громада віддасть шану загиблому воїну Соколову Віктору

Сьогодні, 16 травня, о 15 годині Городенківську громаду просять прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Соколову Віктору.

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

12 травня 2025 року під час виконання службових обов’язків, захищаючи волю і незалежність України, від отриманих ушкоджень, внаслідок черепно-мозкової травми в КНП «Збаразька центральна лікарня» помер номер обслуги зенітного артилерійського відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А7371, старший сержант Соколов Віктор Володимирович, 20 серпня 1977 року народження, мешканець міста Херсон.

Поховають воїна сьогодні, після зустрічі, в селі Олієво-Королівка, де мешкає донька покійного захисника.