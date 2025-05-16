ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Городенківська громада віддасть шану загиблому воїну Соколову Віктору

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 12:11
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 16 травня, о 15 годині Городенківську громаду просять прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Соколову Віктору.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

12 травня 2025 року під час виконання службових обов’язків, захищаючи волю і незалежність України, від отриманих ушкоджень, внаслідок черепно-мозкової травми в КНП «Збаразька центральна лікарня» помер номер обслуги зенітного артилерійського відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А7371, старший сержант Соколов Віктор Володимирович, 20 серпня 1977 року народження, мешканець міста Херсон.

Поховають воїна сьогодні, після зустрічі, в селі Олієво-Королівка, де мешкає донька покійного захисника.

В ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині Героя.