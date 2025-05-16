Вважався зниклим безвісти: на війні поліг захисник з Прикарпаття Цюпак Віктор

Солотвинська громада знову у скорботі. Виконуючи бойове завдання на сході країни та захищаючи рідну державу від російських окупантів, своє життя віддав житель села Кричка Солотвинської громади Цюпак Віктор, 01.07.1993 р.н.

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Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинські селищну раду.

Захисник офіційно рахувався безвісти зниклим з червня минулого року. До останнього вірили в те, що наш Воїн живий, але підтвердилася страшна звістка. Герой загинув поблизу населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.

“Солотвинська селищна рада висловлює щирі співчуття близькій родині полеглого Воїна, поділяємо горе разом з вами та схиляємо голову в глибокій скорботі. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування”, – йдеться у дописі.

Про час зустрічі кортежу з тілом полеглого воїна буде повідомлено додатково.