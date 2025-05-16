На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим Дмитром Білим: у громаді оголосили День жалоби

На Тлумаччину завтра, 17 травня, привезуть тіло загиблого воїна – Дмитра Білого з села Остриня.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.
Просимо усіх жителів міста Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста.
Орієнтовний час прибуття – 11:45 год. (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).
Далі похоронний кортеж прямуватиме з м. Тлумача в с. Остриня.
Чин похорону і прощання з полеглим воїном розпочнуться о 13:30 год.
Вічна пам’ять Герою!
У Тлумацькій громаді оголосили 17 травня – Днем жалоби