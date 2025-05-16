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На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим Дмитром Білим: у громаді оголосили День жалоби

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 11:42
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На Тлумаччину завтра, 17 травня, привезуть тіло загиблого воїна – Дмитра Білого з села Остриня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Просимо усіх жителів міста Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста.

Орієнтовний час прибуття – 11:45 год. (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

Далі похоронний кортеж прямуватиме з м. Тлумача в с. Остриня.

Чин похорону і прощання з полеглим воїном розпочнуться о 13:30 год.

Вічна пам’ять Герою!

У Тлумацькій громаді оголосили 17 травня – Днем жалоби