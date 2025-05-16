Під час нічної атаки Україна втратила літак F-16

16 травня близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряної атаки росіян.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил, пише Правда.

За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі й працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту й успішно катапультувався.

Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано.

Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з’ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи.