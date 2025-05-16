Жителі Івано-Франківщини планували перетнути держкордон за понад сім тисяч доларів. ФОТО. ВІДЕО

На Буковині викрито схему незаконного переправлення осіб до Румунії.

Пише Правда.іф.

Оперативні підрозділи Чернівецького прикордонного загону продовжують ефективно протидіяти незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Днями вони здобули інформацію про підготовку до порушення кордону на ділянці відділу Герца. Місцевий мешканець на власному автомобілі здійснював перевезення до прикордоння двох чоловіків.

Під час затримання порушники намагалися втекти, але прикордонники виявилися швидшими та наздогнали їх за кількасот метрів до державного рубежу. В ході подальшої роботи охоронці кордону з’ясували, що за переправлення до Румунії жителі Чернівецької та Івано-Франківської областей погодилися заплатити по 7,5 тисяч доларів США.

Відносно них складені матеріали за статтями 204-1 та 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Організатора протиправної схеми затримано в порядку статті 208 КПК України.

Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 332 КК України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у розмірі 100 тисяч гривень.