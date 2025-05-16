Прикарпатський університет – у десятці кращих вузів України

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника став десятим у щорічному рейтингу вишів України за показниками наукометричної бази Scopus 2025 року.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда.іф з посиланням на Освіта.ua.

Освіта.ua оприлюднила щорічний рейтинг закладів вищої освіти України за показниками даних наукометричної бази Scopus. Результати рейтингу засновані на показниках цитування наукових статей, опублікованих закладами освіти або їх фахівцями.

“Прикарпатський університет імені Стефаника має 2260 публікацій та 29558 цитувань. За останній рік його індекс Гірша зріс на 7 пунктів — з 63 до 70, що свідчить про високу якість та актуальність наукових досліджень університету”, – йдеться у дописі.

Перше місце рейтингу Scopus посідає Київський національний університет імені Шевченка з індексом Гірша 139. На другому місці — Харківський університет імені Каразіна (індекс Гірша 96), а на третьому — Львівський університет імені Франка (індекс Гірша 82).