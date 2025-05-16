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Франківка Оксана Рубаняк – номінантка Національної незалежної премії “Жінка України”

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 10:22
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Захисниця з Івано-Франківська Оксана Рубаняк увійшла до числа номінанток Національної незалежної премії «Жінка України» у категорії «Захист держави».

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Пише Правда.іф з посиланням на ректора ПНУ Ігоря Цепенду.

Оксана вчиться за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Прикарпатському національному університеті — і водночас служить Україні. Без зайвого пафосу, просто й щоденно, вона робить свою справу — важку, відповідальну, мужню.

“Її шлях — це про силу духу, про відповідальність, про любов до країни.

Це також про те, яку молодь виховує наш університет — свідому, рішучу, здатну брати на себе відповідальність у найскладніші часи.

Я щиро запрошую вас підтримати Оксану своїм голосом. Для неї це буде знаком: її бачать, цінують, підтримують.

Дякую, Оксано, за твій приклад. Ми з тобою”, – йдеться у його дописі

Проголосувати можна за посиланням: https://womenofukraine.org/voting?is-success=1