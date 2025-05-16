Смартгодинник допоміг врятувати туристів у Карпатах

Вчора ввечері, у гірській частині Верховинського району, під час мандрівки заблукали двоє туристів та опинилися в небезпечній ситуації. Один із них скористався функцією екстреного виклику на своєму смартгодиннику, що дало змогу автоматично надіслати сигнал SOS до міжнародного центру підтримки. Звідти сигнал був оперативно переданий українським екстреним службам.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Встановивши точні координати, до місця вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Верховинщини. У складних погодних умовах вони провели пошуково-рятувальну операцію, знайшли двох заблукалих чоловіків, мешканців Київщини. Обох туристів супроводили до найближчого населеного пункту. Їхній стан – задовільний.
“Цей випадок вкотре доводить, що сучасні технології, такі як смартгодинники з функцією екстреного зв’язку, можуть врятувати життя, завдяки своєчасному виклику допомоги та злагодженій роботі рятувальників.Рятувальники ДСНС нагадують, що перед мандрівкою горами варто завантажити застосунок “Порятунок у горах”, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме: голосових дзвінків; передачі сигналів “SOS” із географічними координатами.
Подорожуйте безпечно, не нехтуйте засобами зв’язку та завжди реєструйте свій маршрут у рятувальних службах!” – йдеться у дописі