Смартгодинник допоміг врятувати туристів у Карпатах

Вчора ввечері, у гірській частині Верховинського району, під час мандрівки заблукали двоє туристів та опинилися в небезпечній ситуації. Один із них скористався функцією екстреного виклику на своєму смартгодиннику, що дало змогу автоматично надіслати сигнал SOS до міжнародного центру підтримки. Звідти сигнал був оперативно переданий українським екстреним службам.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Встановивши точні координати, до місця вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Верховинщини. У складних погодних умовах вони провели пошуково-рятувальну операцію, знайшли двох заблукалих чоловіків, мешканців Київщини. Обох туристів супроводили до найближчого населеного пункту. Їхній стан – задовільний.