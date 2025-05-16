Погода на Івано-Франківщині 16 травня

16 травня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 13-15° тепла.

По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень — 11-16° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 0-5° морозу, вдень — 2-7° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.