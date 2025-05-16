ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Погода на Івано-Франківщині 16 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині 16 травня

Автор: Олег Мамчур
16/05/2025 09:19
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

16 травня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 13-15° тепла.
  • По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень — 11-16° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 0-5° морозу, вдень — 2-7° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.