ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
16/05/2025 08:50
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

16 травня – 245 років від дня народження Миколи Вітвицького (1780-1853), корифея українського бджільництва, уродженця с. Жураки Богородчанського району (нині Богородчанської селищної територіальної громади Івано-Франківського району);

– 45 років з дня відкриття Народного музею історії освіти Прикарпаття (1980) в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.