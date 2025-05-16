Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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16 травня – 245 років від дня народження Миколи Вітвицького (1780-1853), корифея українського бджільництва, уродженця с. Жураки Богородчанського району (нині Богородчанської селищної територіальної громади Івано-Франківського району);
– 45 років з дня відкриття Народного музею історії освіти Прикарпаття (1980) в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.